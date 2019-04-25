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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
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Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак"

Даже в смутные времена, когда главным тренером был Андрей Чернышов, у "Спартака" в игре присутствовало больше мысли и характера. В Туле команду Олега Кононова, а вместе с ней и главного тренера, унизили за 45 минут.













Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак"


"АРСЕНАЛ"


Артур Нигматуллин - 3,5. Работы у тульского голкипера было мало, потому что спартаковцы в створ практически не били. Но единственный момент гости создали как раз из-за неуверенности вратаря "Арсенала", который застрял в полупозиции, когда Зе Луиш замыкал подачу с углового. В остальном, Нигматуллин четко руководил своей защитной линией.

Виктор Альварес - 4,0. Кирилл Комбаров - 4,0. Идеальный матч крайних защитников "Арсенала". Один деклассировал родного брата и сделал голевую передачу. Второй не дал развернуться Мельгарехо, а Айртона вообще загнал в дальний угол и приказал не выходить оттуда. В атаке Альварес вел себя не так активно, зато оборону держал надежно - 4 отбора, 4 перехвата.



Максим Беляев - 4,0. Мохаммед Кадири - 4,5. То, что у Нигматуллина не было работы, заслуга центральных защитников "Арсенала". И Беляев, и Кадири проиграли Зе Луишу только одну верховую борьбу. Поэтому во втором тайме красно-белые даже не питали надежд в подачах, потому что центрдефы туляков играли безошибочно. У Кадири - 6 отборов. 16 выносов на двоих сделали центральные защитники. Настоящие машины!

Георгий Костадинов - 4,0. Игорь Горбатенко - 3,5. Благодаря Костадинову, "Арсенал" в центре поля выигрывал абсолютно все подборы. Особенно в первом тайме, особенно на чужой половине поля. Горбатенко болгарину не уступает в мобильности, но очень быстро нарвался на горчичник, поэтому пришлось уровень агрессивности слегка сбавить.

Сергей Ткачёв - 4,0. Резиуан Мирзов - 4,5. Эванс Кангва - 3,5. Тройка атакующих полузащитников оформила все 3 мяча в ворота Максименко. Ткачев в этом трио сделал больше всех касаний, а свой гол оформил на опыте. Кангва, кроме того, что на 6-й минуте напомнил, что из себя представляет защитник Дмитрий Комбаров, ничем не выделялся - редко шел в дриблинг, больше не бил по воротам. Зато Мирзов от души забавлялся за всех. Бедный Айртон, который на неродной позиции попал под Резиуана. Мирзов делал с бразильцем все, что хотел и даже больше. И голевая передача, и пенальти, исполнение которого просто выхватил у Джорджевича, - все это сделало Резиуана лучшим игроком встречи. Оценка 5,0 сорвалась из-за маленькой симуляции в дополнительное время.

Лука Джорджевич - 3,5. Нападающий "Арсенала" должен был забивать второй гол своей команды, но не реализовал выход один на один с Максименко. в других моментах действовал полезно. Например, точность передач у Джорджевича в этой встрече даже выше, чем у Ткачева (хотя последний вроде как должен отвечать за пасы в сторону нападения).

Анри Хагуш - 3,5. Кантемир Берхамов - б/о. Гурам Аджоев - б/о. Хагуш движения на правом фланге не добавил. С его выходом Комбарову даже стало легче дышаться. Хотя Черевченко, наоборот, хотел именно усилить давление в этой зоне.




"СПАРТАК"


Александр Максименко - 2,0. Второй гол "Арсенала" - чисто вратарский. Максименко наивно подумал, что Ткачев будет простреливать и оставил открытым ближний угол. Первый же мяч и пенальти - тут претензии предъявлять бессмысленно. Хотя 2 выхода один на один (Джорджевич и Мирзов) Максименко нейтрализовал, избавив команду от полного позора.

Айртон Лукас - 1,0. Дмитрий Комбаров - 1,0. На флангах обороны "Спартака" творился самый настоящий кошмар. Любой, кто заходил в зону Комбарова, чувствовал свое превосходство над защитником гостей. Если раньше все вспоминали, как Комбарова возил на ЧМ-2014 Мертенс (при этом, тогда Бельгия забила только на последних минутах), то теперь издеваться над Дмитрием способен каждый в составе тульского "Арсенала". Первый гол и "привоз" пенальти легли на и без того загруженную совесть Комбарова. Айртон оказался в чужой для себя позиции и матч полностью провалил. Бразилец - не универсал, типа Серхи Роберто, который способен закрыть любой фланг. Одной скорости для этого мало.

Илья Гапонов - 3,0. Георгий Джикия - 2,5. Удивительно, что в этом матче должен был нервничать молодой защитник "Спартака", а психовал Джикия. Хоть Георгий и выиграл 4 отбора, надежности в центре обороны не было никакой. Гапонов при всей своей неопытности лишь однажды напожарил. Зато в воздухе Илья был неотразим - 6 выигранных единоборств.



Аяз Гулиев - 2,0. Роман Зобнин - 3,0. Фернандо - 2,5. Фернандо может и хотел сыграть поближе к атаке, но "Арсенал" сделал все, чтобы бразилец опускался на линию защитников за мячом. И остальные, когда выпад перетекал в статичное положение, искали именно Фернандо в надежде, что тот что-нибудь придумает. Не придумал ничего, кроме подачи с углового на голову Зе Луишу. Гулиев, в отличие от игры против "Енисея", был просто ужасен. Обрезы, потери, отсутствие хоть какой-то борьбы. В центре поля движение пытался создать Зобнин, но вот обостряющие передачи Романа - это что-то с чем-то.

Александр Ташаев - 1,5. Лоренсо Мельгарехо - 2,0. Ташаев - обладатель приза за самое бессмысленное и бесполезное (можно еще добавить, бестолковое) движение по полю в течение 90 минут. Как человек за год может превратиться из игрока уровня сборной в игрока середняка ФНЛ (и даже там он проиграет конкуренцию). Каждая мысль Ташаева была плоха, каждый пас не нес в себе никакой даже пародии на остроту. На противоположном краю Мельгарехо весь матч никак не мог обработать передачи. Поэтому парагваец стал лидером по потерям у "Спартака".

Зе Луиш - 3,0. Без достойной поддержки в лице Адриано Зе провел посредственный матч. Партнеры не замечали его рывков, а единственный шанс не дал реализовать успевший закрыть ленточку Джорджевич. Во втором тайме нападающий, как и вся команда, резко сдулась в плане физики.

Денис Глушаков - 2,0. Георгий Мелкадзе - 1,5. Максим Глушенков - б/о. Глушаков забрал себе повязку у Джикии, когда вышел на поле. Вот и все, чем запомнился Денис - показал, кто тут главный. Мелкадзе разделил бы "приз" с Ташаевым, если бы получил больше игрового времени.

Фото: официальный твиттер "Спартака"

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Спартак Мирзов
Вчера, 23:00
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#2  ljubljana  Over here (Вчера, 23:26)
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вот кто о чем, а оценки только мясу
какой балл у Васина?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  plast  Спб (Вчера, 23:15)
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наверно Ташаева жаль
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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