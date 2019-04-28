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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Владислав Игнатьев: тяжело очки достаются, все бьются

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над "Енисеем", передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

- У вас сильная травма?

- Ну там... Разорвал немного, зашивали. А так все нормально.

- Долго не будете играть?

- Не знаю. Завтра будет выходной. Буду готовиться ко вторнику.

- Почему долго не получалось забить?

- Тяжело очки всем достаются, все бьются. Слава богу забили в конце.

- Тренер в перерыве был недоволен?

- Как обычно (улыбается).
Теги: Игнатьев Локомотив Енисей
Сегодня, 17:03
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:21)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Выздоравливый поскорее, хотя и есть кем заменить.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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