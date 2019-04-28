Владислав Игнатьев: тяжело очки достаются, все бьются

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над "Енисеем", передает корреспондентАлексей Волошинов.- Ну там... Разорвал немного, зашивали. А так все нормально.- Не знаю. Завтра будет выходной. Буду готовиться ко вторнику.- Тяжело очки всем достаются, все бьются. Слава богу забили в конце.- Как обычно (улыбается).