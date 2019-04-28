Россия РПЛ 2018/19
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Владислав Игнатьев: тяжело очки достаются, все бьются
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над "Енисеем", передает корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- У вас сильная травма?
- Ну там... Разорвал немного, зашивали. А так все нормально.
- Долго не будете играть?
- Не знаю. Завтра будет выходной. Буду готовиться ко вторнику.
- Почему долго не получалось забить?
- Тяжело очки всем достаются, все бьются. Слава богу забили в конце.
- Тренер в перерыве был недоволен?
- Как обычно (улыбается).
- У вас сильная травма?
- Ну там... Разорвал немного, зашивали. А так все нормально.
- Долго не будете играть?
- Не знаю. Завтра будет выходной. Буду готовиться ко вторнику.
- Почему долго не получалось забить?
- Тяжело очки всем достаются, все бьются. Слава богу забили в конце.
- Тренер в перерыве был недоволен?
- Как обычно (улыбается).
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