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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Молодежка "Рубина" спаслась в матче со "Спартаком"

"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в матче 26-го тура российского молодежного первенства (1:1).

Российское молодежное первенство. 26-й тур.

"Спартак-мол" — "Рубин-мол" 1:1 (1:0)

Голы: Фольмер, 41 (1:0), Николов, 82 (1:1).
Теги: Рубин Спартак
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#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 15:13)
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ЦСКА
ЦСКА-U21 за четыре тура до финиша завоевал золотые медали молодежного первенства России!


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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