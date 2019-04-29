Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

На болельщиков "Урала" напали после матча в Уфе

На болельщиков "Урала", которые накануне ездили на выездной матч с "Уфой", напали на трассе.

"До выезда из Уфы автобус сопровождала машина ГИБДД. А после того как полицейские уехали, за автобусом погнались несколько машин и заблокировали ему проезд. Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стекол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу", - цитирует Е1 собеседника, знакомого с деталями инцидента.

Сами болельщики считают, что на автобус напали фанаты из Перми, которые тоже посещали матч "Урала" против "Уфы".

"Поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошёл конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - рассказали в МВД по Республике Башкортостан.

"Екатеринбург Онлайн"
Теги: Урал Уфа
Сегодня, 17:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  safonas   (Сегодня, 17:47)
  • 0
  •  (0)

21 век...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама