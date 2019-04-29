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На болельщиков "Урала" напали после матча в Уфе
На болельщиков "Урала", которые накануне ездили на выездной матч с "Уфой", напали на трассе.
"До выезда из Уфы автобус сопровождала машина ГИБДД. А после того как полицейские уехали, за автобусом погнались несколько машин и заблокировали ему проезд. Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стекол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу", - цитирует Е1 собеседника, знакомого с деталями инцидента.
Сами болельщики считают, что на автобус напали фанаты из Перми, которые тоже посещали матч "Урала" против "Уфы".
"Поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошёл конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - рассказали в МВД по Республике Башкортостан.
"Екатеринбург Онлайн"
"До выезда из Уфы автобус сопровождала машина ГИБДД. А после того как полицейские уехали, за автобусом погнались несколько машин и заблокировали ему проезд. Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стекол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу", - цитирует Е1 собеседника, знакомого с деталями инцидента.
Сами болельщики считают, что на автобус напали фанаты из Перми, которые тоже посещали матч "Урала" против "Уфы".
"Поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошёл конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - рассказали в МВД по Республике Башкортостан.
"Екатеринбург Онлайн"
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