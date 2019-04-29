На болельщиков "Урала" напали после матча в Уфе

На болельщиков "Урала", которые накануне ездили на выездной матч с "Уфой", напали на трассе."До выезда из Уфы автобус сопровождала машина ГИБДД. А после того как полицейские уехали, за автобусом погнались несколько машин и заблокировали ему проезд. Из этих автомобилей выбежали парни и начали колотить по кузову автобуса. Разбили одно из стекол. Угрожали, что если им не откроют двери, то они разобьют весь автобус. После драки многие из ребят были в крови. Одному пробили голову, другому сломали ключицу", - цитирует Е1 собеседника, знакомого с деталями инцидента.Сами болельщики считают, что на автобус напали фанаты из Перми, которые тоже посещали матч "Урала" против "Уфы"."Поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошёл конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлением в органы внутренних дел не обращался. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", - рассказали в МВД по Республике Башкортостан.