Россия РПЛ 2018/19
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11:56
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
"Ахмат" и Семенов ведут переговоры о продлении контракта
"Ахмат" ведет переговоры с защитником Андреем Семеновым о продлении соглашения, которое завершается по окончании текущего сезона.
"Мы разговариваем со всеми нашими игроками, с ним в том числе. И не только по продлению контракта, но и по дальнейшему трудоустройству. Ближе к концу чемпионата мы сядем с футболистами и все обсудим. Понимание по многим игрокам у нас есть. Не хотим дергать их сейчас, в важный момент турнира. Мы знаем их позицию, а они нашу", - цитирует вице-президента "Ахмата" Sport24.ru.
"Мы разговариваем со всеми нашими игроками, с ним в том числе. И не только по продлению контракта, но и по дальнейшему трудоустройству. Ближе к концу чемпионата мы сядем с футболистами и все обсудим. Понимание по многим игрокам у нас есть. Не хотим дергать их сейчас, в важный момент турнира. Мы знаем их позицию, а они нашу", - цитирует вице-президента "Ахмата" Sport24.ru.
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