Властимил Петржела: "Зенит" - лучшая команда России

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал о выступлениях петербургской команды в текущем сезоне в РПЛ."В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией". Мне кажется, "Зенит" просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе факт остаётся фактом: "Зенит" — лучшая команда в российском чемпионате.Хорошо помню Сергея Семака как игрока – он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нём очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе "Зенита" его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что "Зенит" сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав", - сказал специалист.