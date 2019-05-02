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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Властимил Петржела: "Зенит" - лучшая команда России

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал о выступлениях петербургской команды в текущем сезоне в РПЛ.

"В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией". Мне кажется, "Зенит" просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе факт остаётся фактом: "Зенит" — лучшая команда в российском чемпионате.

Хорошо помню Сергея Семака как игрока – он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нём очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе "Зенита" его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что "Зенит" сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав", - сказал специалист.

Bobsoccer
Теги: Зенит Петржела
Сегодня, 13:52
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4
(4)
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 14:44)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Власта тоже навсегда останется в истории Зенита, он вывел команду, со скромным бюджетом, в лидеры нашего футбола. И в нашей памяти он будет восприниматься, как когда-то сказал про него СЭ: грозой московских команд.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:40)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
жаль, что властимил не смотрел внимательно игры чемпионата и, самое важное, игру с минским динамо. тогда, наверное, решил бы промолчать

ты про вторую игру?
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 14:37)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр "Зенита", в том числе неудачный матч в Праге со "Славией


"Зенит" — лучшая команда в российском чемпионате


жаль, что властимил не смотрел внимательно игры чемпионата и, самое важное, игру с минским динамо. тогда, наверное, решил бы промолчать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 14:00)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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