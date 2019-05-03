Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Молодежки "Анжи" крупно уступила "Енисею"
Молодежки "Анжи" крупно уступила "Енисею" в гостевом матче (0:3).
Российское молодежное первенство. 27-й тур.
"Енисей-мол" — "Анжи-мол" 3:0 (1:0)
Голы: Польшиков, 25 (1:0), Матвиенко, 73 (2:0), Сахаров, 79 (3:0).
Российское молодежное первенство. 27-й тур.
"Енисей-мол" — "Анжи-мол" 3:0 (1:0)
Голы: Польшиков, 25 (1:0), Матвиенко, 73 (2:0), Сахаров, 79 (3:0).
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