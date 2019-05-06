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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ветераны отечественного футбола возложили венки в Александровском саду в честь Дня победы

Ветераны отечественного футбола, а также вдовы известных в прошлом игроков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На торжественной церемонии присутствовали известные советские игроки: Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Сергей Ольшанский, Валентин Афонин, Николай Киселев, Виктор Папаев и многие другие.

Кроме того, почтить память погибших на войне пришли вдовы прославленных игроков: Валентина Яшина, Галина Севидова, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва и Ольга Маслаченко.

Sport24
Сегодня, 13:43
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#1  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Какая страна победила?Где та страна?В 1991г.уничожили страну,разорвали флаг,растоптали герб,переделали гимн!А они всё в войнушку играют?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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