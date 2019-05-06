Ветераны отечественного футбола возложили венки в Александровском саду в честь Дня победы

Ветераны отечественного футбола, а также вдовы известных в прошлом игроков возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.На торжественной церемонии присутствовали известные советские игроки: Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Сергей Ольшанский, Валентин Афонин, Николай Киселев, Виктор Папаев и многие другие.Кроме того, почтить память погибших на войне пришли вдовы прославленных игроков: Валентина Яшина, Галина Севидова, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва и Ольга Маслаченко.