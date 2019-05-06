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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отметил, что хотел бы поскорее вернуться в большой спорт.

"Сегодня было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я. То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, оно скорее заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться.

Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Мы своё наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать", — цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 22:43
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#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 23:01)
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Болеет за:
ЦСКА
ПареньЕсли ты не монакскеое г...-док
ажи!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Volodia379
Пример биотланист Шипулин балотируется в Думу!

пример Валуева больше подходит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 22:55)
  • +1
  •  (1)

"Ведь это единственная работа которую мы умеем делать" сказал Мамаев как спортсмен! А после окончания карьеры многие спортсмены идут в Гасударственную Думу!Так это значит что там сидят бездари безрукие! Пример биотланист Шипулин балотируется в Думу! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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