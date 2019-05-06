Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отметил, что хотел бы поскорее вернуться в большой спорт.
"Сегодня было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я. То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, оно скорее заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться.
Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Мы своё наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать", — цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
"Сегодня было много сказано за все эти процессы. Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я. То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, оно скорее заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться.
Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Мы своё наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать", — цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
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