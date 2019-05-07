Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 21:45
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Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
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"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
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Агент Фернандеса: переход в "Зенит"? Пока это невозможно (5)
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ЦСКА обдумывает продажу Фернандеса "Зениту" за 30 млн евро (46)
Дмитрий Хомуха - о непопадании в плей-офф Евро: это поможет двигаться дальше
Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подвел итог матча Евро-2019 с Португалией (1:2).
"В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта. Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах. Возможно, была проблема и в физике: ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе.
Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер — это положительный фактор, который нам несомненно помог. Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше", — цитирует тренера ТАСС.
"В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта. Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах. Возможно, была проблема и в физике: ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе.
Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер — это положительный фактор, который нам несомненно помог. Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше", — цитирует тренера ТАСС.
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