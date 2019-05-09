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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Глава СПЧ: мера наказания Кокорина и Мамаева укладывается в среднюю статистику

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов прокомментировал решение суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Никаких претензий к суду быть не может. Могу сказать, что, судя по приговору, мера наказания укладывается в среднюю статистику по статье о хулиганстве. Если подсудимые или адвокаты собираются обжаловать, то они могут это сделать.

Что касается проблем Кокорина с травмой в СИЗО — уголовно-исполнительная система руководствуется теми нормативами, которые существуют сегодня. И медицинские услуги, которые оказываются врачебным персоналом ФСИН, тоже определены этими нормативными документами. Я согласен, что эти нормативные документы несовершенны. В условиях ХХI века надо бы их подправить. Надо помнить главное, что речь идет именно о медицинском обеспечении лиц, находящихся под стражей, кем бы они ни были — знаменитые футболисты или артисты, губернаторы. От статуса ничего не должно зависеть2, — цитирует Федотова канал "360".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:21
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#2  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 10:33)
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online

А восемнадцать следователей куда укладывать? Они теперь составят восемнадцать рапортов о раскрытии, это и будет статистикой.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  Гринч  СПб (Сегодня, 10:28)
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online

До чего эта президентская педар....ня заеб...а...ла....своими комментариями.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
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