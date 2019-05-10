Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Анжи": хочу подчеркнуть судейство по отношению к нам, двойные стандарты
Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал вылет команды из российской Премьер-лиги в ФНЛ.
"Своим ребятам могу сказать, что они молодцы! В "Анжи" собрался хороший коллектив и хорошие футболисты. Я горжусь командой, у футболистов "Анжи" хорошее будущее.
Хочу подчеркнуть судейство по отношению к "Анжи". В течении почти сезона у нас не было игры, где не было удаления или пенальти в нашу сторону. Эпизод с неназначенным пенальти на Понсе? Правильно сказал тренерский штаб, что существуют двойные стандарты. Все видели пенальти, который не поставили. Что будет дальше с "Анжи"? Будем развивать футбол дальше. Команда останется и будет играть в ФНЛ. Мы постараемся сделать все, чтобы клуб не потерялся, несмотря на загвоздки", - цитирует Кадиева Sport24.
"Своим ребятам могу сказать, что они молодцы! В "Анжи" собрался хороший коллектив и хорошие футболисты. Я горжусь командой, у футболистов "Анжи" хорошее будущее.
Хочу подчеркнуть судейство по отношению к "Анжи". В течении почти сезона у нас не было игры, где не было удаления или пенальти в нашу сторону. Эпизод с неназначенным пенальти на Понсе? Правильно сказал тренерский штаб, что существуют двойные стандарты. Все видели пенальти, который не поставили. Что будет дальше с "Анжи"? Будем развивать футбол дальше. Команда останется и будет играть в ФНЛ. Мы постараемся сделать все, чтобы клуб не потерялся, несмотря на загвоздки", - цитирует Кадиева Sport24.
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