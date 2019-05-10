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ЦСКА
Арсенал Тула
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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Анжи": хочу подчеркнуть судейство по отношению к нам, двойные стандарты

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал вылет команды из российской Премьер-лиги в ФНЛ.

"Своим ребятам могу сказать, что они молодцы! В "Анжи" собрался хороший коллектив и хорошие футболисты. Я горжусь командой, у футболистов "Анжи" хорошее будущее.

Хочу подчеркнуть судейство по отношению к "Анжи". В течении почти сезона у нас не было игры, где не было удаления или пенальти в нашу сторону. Эпизод с неназначенным пенальти на Понсе? Правильно сказал тренерский штаб, что существуют двойные стандарты. Все видели пенальти, который не поставили. Что будет дальше с "Анжи"? Будем развивать футбол дальше. Команда останется и будет играть в ФНЛ. Мы постараемся сделать все, чтобы клуб не потерялся, несмотря на загвоздки", - цитирует Кадиева Sport24.
Сегодня, 22:38
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