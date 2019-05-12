Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Трошечкин: победа над "Сочи" добавит позитива "Авангарду" перед тремя финалами

Полузащитник курского "Авангарда" Александр Трошечкин прокомментировал победу в домашнем матче 36-го тура ФНЛ с "Сочи" (2:1).

"Тяжёлая игра. Мы первыми пропустили гол, пришлось отыгрываться. У "Сочи" хорошая команда, есть мастеровитые футболисты. Во всей лиге это самая играющая команда. В РПЛ они вышли абсолютно по делу. Тем не менее нам не только удалось сравнять счёт, но и одержать победу.

Думаю, выиграли прежде всего потому, что больше хотели этого. Плюс в перерыве сочинцы узнали, что вышли в Премьер-Лигу. Задача на сезон у них была решена. Нам же сейчас очки очень нужны. Эта победа важна и в эмоциональном плане. Выиграли у лидера после нескольких неудачных матчей. Это добавит нам позитива. Теперь в оставшихся турах предстоит сыграть три финала", - цитирует Трошечкина "Чемпионат.сом".
Теги: Авангард Сочи
Сегодня, 11:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама