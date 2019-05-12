Россия РПЛ 2018/19
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Александр Трошечкин: победа над "Сочи" добавит позитива "Авангарду" перед тремя финалами
Полузащитник курского "Авангарда" Александр Трошечкин прокомментировал победу в домашнем матче 36-го тура ФНЛ с "Сочи" (2:1).
"Тяжёлая игра. Мы первыми пропустили гол, пришлось отыгрываться. У "Сочи" хорошая команда, есть мастеровитые футболисты. Во всей лиге это самая играющая команда. В РПЛ они вышли абсолютно по делу. Тем не менее нам не только удалось сравнять счёт, но и одержать победу.
Думаю, выиграли прежде всего потому, что больше хотели этого. Плюс в перерыве сочинцы узнали, что вышли в Премьер-Лигу. Задача на сезон у них была решена. Нам же сейчас очки очень нужны. Эта победа важна и в эмоциональном плане. Выиграли у лидера после нескольких неудачных матчей. Это добавит нам позитива. Теперь в оставшихся турах предстоит сыграть три финала", - цитирует Трошечкина "Чемпионат.сом".
"Тяжёлая игра. Мы первыми пропустили гол, пришлось отыгрываться. У "Сочи" хорошая команда, есть мастеровитые футболисты. Во всей лиге это самая играющая команда. В РПЛ они вышли абсолютно по делу. Тем не менее нам не только удалось сравнять счёт, но и одержать победу.
Думаю, выиграли прежде всего потому, что больше хотели этого. Плюс в перерыве сочинцы узнали, что вышли в Премьер-Лигу. Задача на сезон у них была решена. Нам же сейчас очки очень нужны. Эта победа важна и в эмоциональном плане. Выиграли у лидера после нескольких неудачных матчей. Это добавит нам позитива. Теперь в оставшихся турах предстоит сыграть три финала", - цитирует Трошечкина "Чемпионат.сом".
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