Кононов: Адриано летал в Дубай? Да хоть на Луну!

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Луис Адриано ездил отдыхать, пока был травмирован Фото: Спортдиалог

- Я думаю, надо у него спросить. У него были выходные, он получил задание. Но своим временем он может распоряжаться, как ему угодно. Хоть улететь на Луну! Спросите у него, что он там делал. Своё задание он выполнил. Если бы он не сыграл, я бы спросил, чем он там занимался, а так... Доволен его игрой. А если бы он забил, был бы ещё более доволен, - передаёт слова наставника корреспондентПётр Газин.