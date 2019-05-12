Россия РПЛ 2018/19
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21:21
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
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Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Кононов: Адриано летал в Дубай? Да хоть на Луну!
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Луис Адриано ездил отдыхать, пока был травмирован
Фото: Спортдиалог
- Я думаю, надо у него спросить. У него были выходные, он получил задание. Но своим временем он может распоряжаться, как ему угодно. Хоть улететь на Луну! Спросите у него, что он там делал. Своё задание он выполнил. Если бы он не сыграл, я бы спросил, чем он там занимался, а так... Доволен его игрой. А если бы он забил, был бы ещё более доволен, - передаёт слова наставника корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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