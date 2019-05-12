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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кононов: Адриано летал в Дубай? Да хоть на Луну!

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему Луис Адриано ездил отдыхать, пока был травмирован

Фото: Спортдиалог
- Почему Адриано улетел в Дубай в середине недели?

- Я думаю, надо у него спросить. У него были выходные, он получил задание. Но своим временем он может распоряжаться, как ему угодно. Хоть улететь на Луну! Спросите у него, что он там делал. Своё задание он выполнил. Если бы он не сыграл, я бы спросил, чем он там занимался, а так... Доволен его игрой. А если бы он забил, был бы ещё более доволен, - передаёт слова наставника корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

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Теги: Спартак Уфа Кононов Адриано
Сегодня, 19:53
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(3)
#3  Xx33  Москва (Сегодня, 20:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Больше тренер в Спартаке меняться не будет в угоду изделию #8.
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 20:05)
  • -1
  •  (3)
online

Пшел вон вместе с ним, хоть в ту степь.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:03)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
тренер-тряпка


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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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