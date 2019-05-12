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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника

ЦСКА не смог хоть как-то повлиять на атмосферу праздника в Петербурге, хоть и открыл счёт: "Зенит" с огнём подтвердил чемпионский статус. Rusfootball.info окунается в атмосферу зенитовского счастья.

Фото: twitter.com/zenit_spb
Встреча с главным соперником в этом веке, которому необходима была победа, началась для "Зенита" непросто. На перерыв команды ушли при равном счёте, но Олег Шатов очень чётко обозначил победный настрой хозяев, заявив, что вопросы о мотивации профессиональному футболисту даже задавать нельзя.

В итоге Дзюба оформил ассистентский хет-трик, Дриусси - дубль, а "Зенит" - очередные три очка, которые нужнее были его сопернику. ЦСКА теперь всего лишь пятый, позади "Спартака". Ну а у сине-бело-голубых - пятый российский титул, теперь кубок РПЛ будет передан "Зениту" на хранение.


На прошлой неделе оформить чемпионство команде своим голом помог Лука Джорджевич, играющий в аренде за "Арсенал". Фанаты призвали Сергея Семака вернуть черногорца в команду на следующий сезон.


Болельщиков на "Газпром Арене" собралось очень много: корреспондент Rusfootball.info вообще не увидел свободных мест.


Выступая перед ними, патрон "Зенита" Алексей Миллер, который, вопреки мнению других боссов, настоял на назначении Сергея Семака, заявил, что теперь команда никому не отдаст титул (учитывая передачу кубка на хранении, в этих словах даже есть правда).

А Артём Дзюба, вместе с сыновьями появившийся в эфире "Матч ТВ", рассказал об осуществлении одной мечты (чемпионства) и надежде на воплощение другой: "Предложения из Англии должны быть, будем ждать".

Президент "Зенита" Александр Медведев, назначенный на должность аккурат перед сверхуспешным отрезком чемпионата, заявил в эфире "Матч Премьер", что ни секунды не сомневался в чемпионстве своей команды команды и пообещал: "Мы будем продолжать доминировать в чемпионате России. И в Лиге чемпионов не будем статистами - будем бороться, выходить из группы".

Материал дополняется...

Теги: Зенит Дзюба Миллер
Сегодня, 21:21
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#1  teacher   (Сегодня, 21:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Дзюба крут! Арена круть!! Зенит Чемпион!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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