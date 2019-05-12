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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Алексей Миллер: этот кубок больше никому не отдадим!

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на церемонии награждения команды золотыми медалями после матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА (3:1) поздравил команду и болельщиков.

"Его выиграли вы, болельщики "Зенита". Сегодня "Зенит" в пятый раз поднимет чемпионский кубок. Мы никому теперь его не отдадим! Этот кубок – наш! "Зенит", вперед!" – сказал Миллер.
Теги: Миллер Зенит
Сегодня, 21:24
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