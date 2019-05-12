Россия РПЛ 2018/19
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21:21
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
"Зенит" идеально отпраздновал титул: собрал полный стадион и разнёс принципиального соперника (1)
20:58
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил (8)
19:45
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
Сильвестр Игбун: в первом круге мы забили "Спартаку" 2, а они нам сегодня - 1. У нас преимущество
19:07
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
Евсеев - о Фернандо: почему бразильцы едут в Россию и что-то начинают рассказывать нам, русским? (видео) (14)
17:12
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Алексей Миллер: этот кубок больше никому не отдадим!
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на церемонии награждения команды золотыми медалями после матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА (3:1) поздравил команду и болельщиков.
"Его выиграли вы, болельщики "Зенита". Сегодня "Зенит" в пятый раз поднимет чемпионский кубок. Мы никому теперь его не отдадим! Этот кубок – наш! "Зенит", вперед!" – сказал Миллер.
"Его выиграли вы, болельщики "Зенита". Сегодня "Зенит" в пятый раз поднимет чемпионский кубок. Мы никому теперь его не отдадим! Этот кубок – наш! "Зенит", вперед!" – сказал Миллер.
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