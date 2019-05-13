Россия РПЛ 2018/19 
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Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли

Защитник "Зенита" Игорь Смольников подвел итоги чемпионского сезона в РПЛ.

"Что предопределило удачное выступление весной? Ребята пришли новые, хорошо влились в коллектив и достаточно сильно помогли. В принципе, мы всегда верили в себя. Были какие-то моменты, ведь всегда бывают какие-то спады у команды, но мы с первого тура шли на первом месте и достаточно уверенно закончили чемпионат", — цитируют Смольникова "РИА Новости".
Теги: Смольников Зенит
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