Полузащитник "Урала" Бумаль вызван в сборную Камеруна

Полузащитник "Урала" Петрус Бумаль вызван в сборную Камеруна.Футболист попал в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему Кубку африканских наций, сообщает Cameroon Tribune.Главным тренером сборной Камеруна является Кларенс Зеедорф. Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.