Президент "Ювентуса": Аллегри написал историю клуба

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли дал комментарий по поводу ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера клуба.Как сообщает Football Italia, Аньелли заявил, что Аллегри написал историю клуба."Я помню, как в мае 2013 года мы были в Лондоне с Фабио Паратичи в ожидании финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Боруссией". Пока мы сидели в машине, Аллегри вышел из отеля рядом с нами. Я указал Фабио на него и сказал, что он станет следующим тренером "Ювентуса". Однако нам пришлось подождать 14 месяцев, до того момента, когда он согласился стать тренером "Ювентуса", несмотря на всеобщие протесты", — рассказал президент итальянского клуба."Я хочу сказать, что это были пять чудесных лет. Любовь, уважение, дружба, единение, трудолюбие и, прежде всего, много, много, много побед", — подытожил президент туринцев.