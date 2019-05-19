Александр Точилин: если Денисов пойдёт в "Сочи" на скромную зарплату, то всё возможно

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал информацию по поводу возможного перехода полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"Денисов? Честно говоря, всё это обсуждается только в газетах. Зарплат, озвученных в СМИ применительно к Денисову, у нас нет. Если Игорь пойдёт за скромную заработную плату, то всё возможно. Но на данный момент никакой конкретики нет", - цитирует Точилина Bobsoccer.
Теги: Точилин Денисов Сочи
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