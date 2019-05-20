Курбан Бердыев: было предложение возглавить сборную России, но выбрали Черчесова
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат с "Анжи" (0:0) в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Также, отвечая на вопрос одного из журналистов о желании возглавить сборную России, Бердыев рассказал, что ему предлагали возглавить национальную команду, но выбрали другого тренера.
"Анжи" достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Возглавить сборную России? Было предложение по сборной, я согласился, но выбрали Черчесова. Работа в сборной для каждого тренера — это дело чести", - цитирует Бердыева Sport24
"Анжи" достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Возглавить сборную России? Было предложение по сборной, я согласился, но выбрали Черчесова. Работа в сборной для каждого тренера — это дело чести", - цитирует Бердыева Sport24