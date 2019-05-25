Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Урала"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Урала" на матч 30-го тура чемпионата России.

"Анжи": Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов. Запасные: Богатырев, Ягьяев, Ханмурзаев, Кацаев, Гайдаров, Магомедов, Керимов, Андямов, Понсе.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бумаль, Араторе, Погребняк, Панюков, Ильин. Запасные: Баклов, Данцев, Динга, Фидлер, Бавин, Катрич, Жигулев, Магомадов.
Теги: Анжи Урал
Сегодня, 13:15
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