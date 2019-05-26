Илья Жигулев: прощаюсь с "Уралом". Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев, выступавший в минувшем сезоне за "Урал" на правах аренды, попрощался с екатеринбургским клубом и пожелал ему удачи в будущем."Прощаюсь с ФК "Урал"! Был очень сложный сезон для меня. Порой не понимал, зачем меня приглашали сюда. Травмы, неверие в меня, как в футболиста… Но это опыт!Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и меня в частности! Большое спасибо тем людям в команде, которые помогали мне! Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать! Удачи, Екатеринбург!" — написал Жигулев в инстаграме.