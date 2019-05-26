Илья Жигулев: прощаюсь с "Уралом". Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать
Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев, выступавший в минувшем сезоне за "Урал" на правах аренды, попрощался с екатеринбургским клубом и пожелал ему удачи в будущем.
"Прощаюсь с ФК "Урал"! Был очень сложный сезон для меня. Порой не понимал, зачем меня приглашали сюда. Травмы, неверие в меня, как в футболиста… Но это опыт!
Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и меня в частности! Большое спасибо тем людям в команде, которые помогали мне! Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать! Удачи, Екатеринбург!" — написал Жигулев в инстаграме.
"Прощаюсь с ФК "Урал"! Был очень сложный сезон для меня. Порой не понимал, зачем меня приглашали сюда. Травмы, неверие в меня, как в футболиста… Но это опыт!
Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас и меня в частности! Большое спасибо тем людям в команде, которые помогали мне! Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать! Удачи, Екатеринбург!" — написал Жигулев в инстаграме.
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Прощаюсь с @fc_ural ! Был очень сложный сезон для меня ... порой не понимал,зачем меня приглашали сюда ...травмы, не доверие в меня ,как в футболиста , но это опыт! Хочется поблагодарить болельщиков,которые поддерживали нас и меня в частности ! Большое спасибо тем людям в команде ,которые помогали мне ! Здесь я нашёл друзей,по которым буду скучать! ??Удачи ,Екатеринбург ! Всех с победой! ?