Илья Жигулев: прощаюсь с "Уралом". Здесь я нашел друзей, по которым буду скучать

Прощаюсь с @fc_ural ! Был очень сложный сезон для меня ... порой не понимал,зачем меня приглашали сюда ...травмы, не доверие в меня ,как в футболиста , но это опыт! Хочется поблагодарить болельщиков,которые поддерживали нас и меня в частности ! Большое спасибо тем людям в команде ,которые помогали мне ! Здесь я нашёл друзей,по которым буду скучать! ??Удачи ,Екатеринбург ! Всех с победой! ?