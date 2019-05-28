Василий Кикнадзе: у "Локомотива" много ребят, которые уже сегодня могут заменить Денисова ментально
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисова.
"Я нормально воспринял его уход. Футбол — жесткая игра. Настает время, когда игроки покидают команду. Я рад, что мы с Игорем нашли возможность сделать так, чтобы его уход из "Локомотива" прошел цивилизованно. Мы искренне расстались, испытывая добрые чувства друг к другу. Говорят, что наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Все говорят, что у него сложный характер, а я скажу, что я не знаю футболистов не со сложным характером. Его характер помог команде в чемпионский сезон.
Вопрос: кто сможет взять на себя эти функции? У нас много ребят, которые уже сегодня могут заменить Игоря ментально. Ребята хорошо показали себя в нынешнем сезоне, вся команда заряжена духом. Но могу сказать, что в чемпионском сезоне определенным камертоном выступал именно Игорь, и за это мы ему благодарны", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru
"Я нормально воспринял его уход. Футбол — жесткая игра. Настает время, когда игроки покидают команду. Я рад, что мы с Игорем нашли возможность сделать так, чтобы его уход из "Локомотива" прошел цивилизованно. Мы искренне расстались, испытывая добрые чувства друг к другу. Говорят, что наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Все говорят, что у него сложный характер, а я скажу, что я не знаю футболистов не со сложным характером. Его характер помог команде в чемпионский сезон.
Вопрос: кто сможет взять на себя эти функции? У нас много ребят, которые уже сегодня могут заменить Игоря ментально. Ребята хорошо показали себя в нынешнем сезоне, вся команда заряжена духом. Но могу сказать, что в чемпионском сезоне определенным камертоном выступал именно Игорь, и за это мы ему благодарны", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru