Трансферный бюджет "Локомотива" уменьшится по сравнению с прошлым годом
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал об уменьшении трансферного бюджета железнодорожников в 2019 году.
"Трансферный бюджет в этом году будет средний. Меньше того, что был в прошлом году. Заседание трансферного комитета состоялось вчера. Все вопросы мы решили, но правильно было бы сначала поговорить с игроками. Поэтому пока не назову никаких фамилий", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
"Трансферный бюджет в этом году будет средний. Меньше того, что был в прошлом году. Заседание трансферного комитета состоялось вчера. Все вопросы мы решили, но правильно было бы сначала поговорить с игроками. Поэтому пока не назову никаких фамилий", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.