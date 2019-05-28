Трансферный бюджет "Локомотива" уменьшится по сравнению с прошлым годом

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал об уменьшении трансферного бюджета железнодорожников в 2019 году.

"Трансферный бюджет в этом году будет средний. Меньше того, что был в прошлом году. Заседание трансферного комитета состоялось вчера. Все вопросы мы решили, но правильно было бы сначала поговорить с игроками. Поэтому пока не назову никаких фамилий", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Локомотив
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