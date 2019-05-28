Сергей Игнашевич принял решение покинуть ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич покидает клуб, сообщает пресс-служба армейцев.
С 2004-го по лето 2018-го Игнашевич защищал красно-синие цвета в качестве футболиста. Он провел 541 матч в составе армецев, забил 46 голов. В сезоне-2018/2019 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды.
С 2004-го по лето 2018-го Игнашевич защищал красно-синие цвета в качестве футболиста. Он провел 541 матч в составе армецев, забил 46 голов. В сезоне-2018/2019 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды.