Сергей Игнашевич принял решение покинуть ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич покидает клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

С 2004-го по лето 2018-го Игнашевич защищал красно-синие цвета в качестве футболиста. Он провел 541 матч в составе армецев, забил 46 голов. В сезоне-2018/2019 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 15:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама