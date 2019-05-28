Дмитрий Гафин станет одним из-топ менеджеров "Динамо"

Бизнесмен Дмитрий Гафин войдет в число топ-менеджеров московского "Динамо".Во второй половине 2000-х работал в компании "ВТБ Управление активами". Известен в качестве одного из создателей журнала Spear's Russia, который, как указано на сайте издания, рассчитан "на богатых и сверхбогатых людей и профессионалов, занимающихся частным банковским обслуживанием и управлением большими капиталами".