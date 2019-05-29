Магомед Адиев: Кутателадзе? На сегодняшний день рано играть в РПЛ

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что Николоз Кутателадзе, который проходил сборы с махачкалинским клубом, может перейти в "Спартак".

"Кутателадзе – быстрый игрок, нацелен на дриблинг, на удар. Учитывая, что он молодой парень, есть смысл с ним поработать. Но на сегодняшний день ему рано играть в РПЛ. По крайней мере так было полгода тому назад, когда я его тренировал. Может, он добавил и сможет выступать на высоком уровне. Но при мне он был не адаптирован ко взрослому футболу. Ему надо добавить в игре без мяча, в единоборствах. Потому что он играет на чистых мячах. Ему нужно сделать существенный шаг с молодёжного футбола к взрослому", - цитирует Адиева "Чемпионат.сом".
Теги: Адиев Анжи Спартак
Сегодня, 16:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама