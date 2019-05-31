Защита Мамаева просит Москалькову оказать помощь в восстановлении прав футболистов
Защита полузащитника Павла Мамаева просит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании в Мосгорсуде и обратиться к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом о нарушениях прав футболистов.
"В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи. Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого", - цитирует Бушманова ТАСС.
"В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи. Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого", - цитирует Бушманова ТАСС.