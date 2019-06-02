Жена Новосельцева: Иван болел против сборной России на чемпионате мира-2018

Жена защитника "Ростова" Ивана Новосельцева рассказала Катерина Кейру, что её муж болел против сборной России на чемпионате мира 2018 года.

– Как ваш супруг смотрел чемпионат мира?

– Болел против сборной.

– Серьезно?

– Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты, – смеется Катерина. – Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за "Зенит" никогда не болел. Или за "Арсенал". Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек…

"Советский спорт"
Теги: Новосельцев Ростов
Сегодня, 10:56
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