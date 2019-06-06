Роман Шишкин: расширение может отразиться на общем уровне РПЛ не в лучшую сторону

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин, который с начала 2019 года играл на правах аренды за "Крылья Советов", поделился мнением о готовящемся расширении российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

"Думаю, что ничего кардинально не изменится. Не пять же команд добавляют. Единственное — это может отразиться на общем уровне нашего чемпионата не в лучшую сторону. Два новых клуба добавятся в ту категорию, которая борется за выживание. За много лет есть только пять-шесть команд, которые всегда претендуют на высокие места. Не думаю, что новые вклинятся в это число", - цитирует Шишкина Sport24.
Теги: Шишкин
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