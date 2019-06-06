Ольга Голодец: если в РПЛ будут участвовать 18 команд, это добавит остроты нашему чемпионату
Вице-премьер России Ольга Голодец высказалась об идее увеличения числа участников в РПЛ до 18 команд.
"Здесь есть и плюсы, и минусы, конечно. Россия - огромная страна, если в чемпионате будут участвовать 18 команд, это будет интереснее, это будет добавлять остроты нашему чемпионату, но я знаю об опасениях тех, кто воздерживается или не участвует [в голосовании]. У нас, к сожалению, ограничено время чемпионата, а сейчас коллегам придется поработать для того, чтобы иначе составить календарь событий, потому что, когда наши игры приходятся на зимний период или на тот период, который в России уже некомфортен для матчей, это серьезная проблема. 16 команд с трудом укладывались в благоприятный период, по 18 командам будет сложнее составить график, но я надеюсь, что коллеги справятся, я очень рада, что это нормальное здоровое обсуждение, где взвешены все плюсы и минусы", - цитирует Голодец ТАСС.
"Мне кажется, разумно, что РФС обсуждает такие вопросы, принимает такие решения. Здесь есть такие моменты, минусы, о них все говорили, но я доверяю коллегам, я считаю, что они вполне грамотны и профессиональны, что они осознанно принимают такие решения. Я с уважением отношусь к этому решению", - добавила она.
"Здесь есть и плюсы, и минусы, конечно. Россия - огромная страна, если в чемпионате будут участвовать 18 команд, это будет интереснее, это будет добавлять остроты нашему чемпионату, но я знаю об опасениях тех, кто воздерживается или не участвует [в голосовании]. У нас, к сожалению, ограничено время чемпионата, а сейчас коллегам придется поработать для того, чтобы иначе составить календарь событий, потому что, когда наши игры приходятся на зимний период или на тот период, который в России уже некомфортен для матчей, это серьезная проблема. 16 команд с трудом укладывались в благоприятный период, по 18 командам будет сложнее составить график, но я надеюсь, что коллеги справятся, я очень рада, что это нормальное здоровое обсуждение, где взвешены все плюсы и минусы", - цитирует Голодец ТАСС.
"Мне кажется, разумно, что РФС обсуждает такие вопросы, принимает такие решения. Здесь есть такие моменты, минусы, о них все говорили, но я доверяю коллегам, я считаю, что они вполне грамотны и профессиональны, что они осознанно принимают такие решения. Я с уважением отношусь к этому решению", - добавила она.