Заурбек Плиев может перейти в ЦСКА
Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает "Чемпионат.сом".
Отмечается, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Плиев провёл 19 матчей за "Ахмат" (17 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.
Отмечается, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Плиев провёл 19 матчей за "Ахмат" (17 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.