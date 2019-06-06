Заурбек Плиев может перейти в ЦСКА

Защитник "Ахмата" Заурбек Плиев может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает "Чемпионат.сом".

Отмечается, что его контракт с клубом из Грозного истекает этим летом. В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Плиев провёл 19 матчей за "Ахмат" (17 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.
Теги: Плиев Ахмат ЦСКА
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