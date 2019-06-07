Коутиньо недоволен своим положением в "Барселоне" и хочет покинуть клуб

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena SER, 26-летний бразилец в беседе со своим окружением признался, что ему грустно в Испании, так как он не смог полностью адаптироваться к местному футболу.

В прошлом сезоне Коутиньо провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
Теги: Коутиньо Барселона
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