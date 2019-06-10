Роман Широков: Риксен – прекрасный и отзывчивый человек, боец до мозга костей
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена о продаже билетов на его "последнюю ночь". Вероятно, эта ночь станет последней в жизни смертельно больного голландца.
"Я не общался с Риксеном после его ухода из "Зенита", но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей. Я не знаю, были ли с ним драки в "Зените", но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости. Что касается его возможного решения об эвтаназии, то я досконально не знаю его ситуации, поэтому комментировать не могу. У каждого своя ситуация", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
"Я не общался с Риксеном после его ухода из "Зенита", но это прекрасный человек, добрый и отзывчивый. Футболист Риксен тоже великолепный: он боец до мозга костей. Я не знаю, были ли с ним драки в "Зените", но раз об этом писали, то это говорит о его неуступчивости. Что касается его возможного решения об эвтаназии, то я досконально не знаю его ситуации, поэтому комментировать не могу. У каждого своя ситуация", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".