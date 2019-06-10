Юрий Дюпин: в "Анжи" должны зарплату за семь месяцев, и премиальные за весь сезон

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о долгах махачкалинского клуба .– Зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.– Надежда умирает последней, но… Если честно, шансов очень мало. Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.– Разумеется. А когда клуб закрывается, что с него возьмешь? Даже в суд обращаться нет смысла. Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил.– Зарплата за пять месяцев.