Юрий Дюпин: в "Анжи" должны зарплату за семь месяцев, и премиальные за весь сезон
Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о долгах махачкалинского клуба .
– Сколько вам должны в "Анжи"?
– Зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.
– Верите, что рассчитаются?
– Надежда умирает последней, но… Если честно, шансов очень мало. Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.
– Если в ближайшее время ситуация не изменится, все закончится банкротством?
– Разумеется. А когда клуб закрывается, что с него возьмешь? Даже в суд обращаться нет смысла. Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил.
– Там тоже долг приличный?
– Зарплата за пять месяцев.
"Спорт-Экспресс"
– Сколько вам должны в "Анжи"?
– Зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.
– Верите, что рассчитаются?
– Надежда умирает последней, но… Если честно, шансов очень мало. Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.
– Если в ближайшее время ситуация не изменится, все закончится банкротством?
– Разумеется. А когда клуб закрывается, что с него возьмешь? Даже в суд обращаться нет смысла. Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил.
– Там тоже долг приличный?
– Зарплата за пять месяцев.
"Спорт-Экспресс"