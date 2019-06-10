Юрий Дюпин: в "Анжи" должны зарплату за семь месяцев, и премиальные за весь сезон

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о долгах махачкалинского клуба .

– Сколько вам должны в "Анжи"?

– Зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.

– Верите, что рассчитаются?

– Надежда умирает последней, но… Если честно, шансов очень мало. Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.

– Если в ближайшее время ситуация не изменится, все закончится банкротством?

– Разумеется. А когда клуб закрывается, что с него возьмешь? Даже в суд обращаться нет смысла. Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил.

– Там тоже долг приличный?

– Зарплата за пять месяцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюпин Анжи
Сегодня, 11:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама