Юрий Дюпин восхитился техникой игры Фернандеса
Экс-голкипер махачкалинского "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о своем отношении к защитнику московского ЦСКА и сборной России Мариу Ферандесу и форварду петербургского "Зенита" и национальной команды Артему Дзюбе.
В тройку лучших по мнению Дюпина вошли бы Фернандес, Вандерсон Масиэл и Азмун. Дзюбу он не включил в свой рейтинг.
"Просто эти футболисты мне больше всего запомнились по матчам против "Анжи". Однако если отталкиваться от длинной дистанции и телевизионной картинки то, наверное, можно было бы и другие фамилии назвать», — сказал спортсмен.
Бывший игрок "Анжи" также добавил, что у Фернандеса отличная техника, а также обратил на объем работы, выполненный футболистом.
"Он впечатлил меня тем, что выполнил колоссальный объем работы. Он почти не ошибался в передачах, постоянно шел на обострение, напрягая нашу оборону. И техника у него тоже поразительная. Длинная диагональ, а мяч на грудь принимает спокойно, потом быстро опускает на землю и делает рывок. Если честно, защитников ведь редко признают лучшими футболистами сезона. Так что я решил, что Фернандеса поддержать надо. Игрок-то он шикарный!", - цитирует Дюпина "Спорт-Экспресс".
В тройку лучших по мнению Дюпина вошли бы Фернандес, Вандерсон Масиэл и Азмун. Дзюбу он не включил в свой рейтинг.
"Просто эти футболисты мне больше всего запомнились по матчам против "Анжи". Однако если отталкиваться от длинной дистанции и телевизионной картинки то, наверное, можно было бы и другие фамилии назвать», — сказал спортсмен.
Бывший игрок "Анжи" также добавил, что у Фернандеса отличная техника, а также обратил на объем работы, выполненный футболистом.
"Он впечатлил меня тем, что выполнил колоссальный объем работы. Он почти не ошибался в передачах, постоянно шел на обострение, напрягая нашу оборону. И техника у него тоже поразительная. Длинная диагональ, а мяч на грудь принимает спокойно, потом быстро опускает на землю и делает рывок. Если честно, защитников ведь редко признают лучшими футболистами сезона. Так что я решил, что Фернандеса поддержать надо. Игрок-то он шикарный!", - цитирует Дюпина "Спорт-Экспресс".