Вячеслав Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов."Он был не в расположении сборной, а в аэропорту, поэтому РФС и не должен комментировать такие вещи. Если бы он напился на сборах, это было бы другое дело, серьезнее. Как к этому относиться? Как к любому пьяному. Если он нарушил какие-то нормы поведения в общественном месте, значит применят к нему соответствующие меры воздействия – 5 суток, 10 суток или 15. Здесь без разницы, Лунев он, Иванов, Петров или Сидоров", - сказал Колосков по телефону."Я думаю, РФС никак не будет реагировать на это, отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания. Это моя точка зрения. Ничего здесь страшного нет. Имиджу сборной и РФС этот случай не повредит. На моем веку столько всего было, и похлеще. Какой еще имидж, давайте про это забудем", - отметил собеседник агентства.