Источник: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме "1+1"

Как утверждает сайт Euro-Football.ru, о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что Дзагоев не вел переговоры с "Тигрес". Ранее в СМИ возникала информация, что мексиканская команда хочет подписать Дзагоева.

Хавбек, которому 17 июня исполняется 29 лет, выступает за ЦСКА с 2008 года. На данный момент футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок.
Теги: ЦСКА Дзагоев
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