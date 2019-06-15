Источник: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме "1+1"
Как утверждает сайт Euro-Football.ru, о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что Дзагоев не вел переговоры с "Тигрес". Ранее в СМИ возникала информация, что мексиканская команда хочет подписать Дзагоева.
Хавбек, которому 17 июня исполняется 29 лет, выступает за ЦСКА с 2008 года. На данный момент футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок.
Хавбек, которому 17 июня исполняется 29 лет, выступает за ЦСКА с 2008 года. На данный момент футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок.