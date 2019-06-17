Александр Бухаров покинул "Рубин"
Нападающий "Рубина" Александр Бухаров покинул сообщает, сообщает официальный сайт казанского клуба.
"34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении клуба.
"34-летний нападающий Александр Бухаров покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Александра за время, проведённое в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении клуба.