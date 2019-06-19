Бывший тренер "Шахтёра": Ордец полностью соответствует новым задачам "Динамо"
Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон высказался о переходе в московское "Динамо" защитника Ивана Ордеца, с которым он много лет работал в донецком "Шахтёре".
"Совсем не удивлён этим трансфером. И "Динамо" сделало хорошее приобретение, и для Ивана это большой вызов. Удивляет другое – обилие травм у него в последнее время. Когда мы с Луческу были в "Шахтёре", проблем со здоровьем Ордец не испытывал.
Мы брали Ивана совсем молодым парнем, а теперь это квалифицированный, тактически грамотный и уже достаточно опытный исполнитель. Возможно, в технике паса он немного уступает Ракицкому – зато силён в верховых единоборствах. Природная скромность и порядочность помогут Ордецу быстро адаптироваться в новом коллективе, а высокая квалификация – заиграть в РПЛ. Думаю, с новым инвестором и современной ареной "Динамо" будет ставить совсем другие задачи, чем в прошлом сезоне. Ордец этим задачам полностью соответствует", - цитирует Спиридона "Чемпионат".
"Совсем не удивлён этим трансфером. И "Динамо" сделало хорошее приобретение, и для Ивана это большой вызов. Удивляет другое – обилие травм у него в последнее время. Когда мы с Луческу были в "Шахтёре", проблем со здоровьем Ордец не испытывал.
Мы брали Ивана совсем молодым парнем, а теперь это квалифицированный, тактически грамотный и уже достаточно опытный исполнитель. Возможно, в технике паса он немного уступает Ракицкому – зато силён в верховых единоборствах. Природная скромность и порядочность помогут Ордецу быстро адаптироваться в новом коллективе, а высокая квалификация – заиграть в РПЛ. Думаю, с новым инвестором и современной ареной "Динамо" будет ставить совсем другие задачи, чем в прошлом сезоне. Ордец этим задачам полностью соответствует", - цитирует Спиридона "Чемпионат".