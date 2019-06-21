Эсекьель Понсе: переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере
Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе поделился впечатлениями после подписания контракта со "Спартаком".
"Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере. Знаю, что "Спартак" — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью.
Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать всё возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за "Спартак". Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!", - цитирует Понсе официальный сайт клуба.
"Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере. Знаю, что "Спартак" — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью.
Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать всё возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за "Спартак". Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!", - цитирует Понсе официальный сайт клуба.