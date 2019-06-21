Эсекьель Понсе: переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере

Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе поделился впечатлениями после подписания контракта со "Спартаком".

"Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере. Знаю, что "Спартак" — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью.

Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать всё возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за "Спартак". Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!", - цитирует Понсе официальный сайт клуба.
Теги: Понсе Спартак
Сегодня, 19:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама