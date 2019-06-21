Бекао чудит в соцсетях, у Дзагоева новый контракт с ЦСКА
«Армейцы» собираются арендовать молодого хорвата на позицию центрального защитника, «Крылья» не стали продлевать Самедова, а легендарный Фернандо Торрес завершил карьеру
Бекао, что ты творишь?
Аренду с правом выкупа у бразильской «Баии» Родриго Бекао на протяжении закончившегося сезона считали одной из самых удачных сделок ЦСКА в 2018-м (хотя у Гинера в прошлом году почти все и получились такие). Конечно, до приглашения Влашича приезд в Россию центрального защитника не дотягивал. Но «армейцы» получили очень серьёзного по нашим меркам футболиста, при этом за смешные деньги (подразумевалось, что «красно-синие» в обязательном порядке активируют опцию выкупа).
Но весной что-то пошло не так. ЦСКА играл хуже, чем делал это осенью, ошибался вместе со всеми и Бекао. А потом начались споры из-за зарплаты.
Генеральный директор москвичей Роман Бабаев сначала смотрел на вопрос позитивно (говорил, что клуб «продвигается» в этом вопросе), но на днях признался, что договориться с Бекао вряд ли удастся:
- Сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.
Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.
Скорее всего, не договоримся? Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения, - приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
А вчера Бекао взволновал болельщиков не только ЦСКА, но и... Московского «Спартака». Пока ещё защитник «красно-синих» подписался в инстаграме на аккаунт главных соперников «армейцев», а через полчаса отписался от него.
Неизвестно, сделал Бекао это нарочно или случайно, но какое-то время пользователи социальных сетей на полном серьёзе обсуждали, вдруг Родриго переметнётся к злейшему неприятелю?
Похоже, обошлось. Или всё-таки нет?
У Дзагоева новый контракт
Переговоры ЦСКА со своим самым травматичным футболистом велись ещё с зимы. Были серьёзные сомнения, что стороны придут к соглашению. Дзагоев уже несколько лет не может играть полноценно, а «красно-синие» славятся своей прижимистостью. Правда, Евгений Гинер отсекал скептические настроения:
– Дзагоев – игрок ЦСКА. Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.
Собираемся ли продлевать контракт? Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем, - приводил «Спорт-Экспресс» слова президента клуба.
Стороны действительно договорились. Правда, контракт подписан лишь на два года. На долгий срок ЦСКА не решился, но это желание объяснимо. В прошедшем сезоне Алан сыграл только в семи встречах.
Теперь, остаётся надеяться, этот кошмарный период позади.
Самедов не останется в «Крыльях»
Экс-«спартаковец» мощно начал в Самаре, но после пары ярких матчей сбавил, а потом и вовсе вылетел до конца сезона по причине травмы. Sport24 писал, что «Крылья» продлят соглашение с ветераном российского футбола ещё на один год (звучало это странно, учитывая, что в Самаре сняли директора по развитию Шикунова, который и приглашал Самедова), но инсайд не подтвердился. Теперь Самедову надо искать новый клуб.
Глушаков, Тарасов и Кудряшов. Сборная свободных футболистов с российским паспортом
Пока что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Александра выглядит клуб «Сочи». Туда, по информации некоторых журналистов, собрались Глушаков и Комбаров, так что получился небольшой такой, провинциальный «Спартак». Раз все трое не хотели покидать «красно-белых», лучше ситуации для них не придумаешь.
Ведь может ОПГ «Ромашка» существовать отдельно от «Спартака»?
ЦСКА собирается подписать ещё одного хорвата
Как сообщают хорватские и наши СМИ, 22-летний хорватский центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия уже находится в расположении ЦСКА. Речь идёт об аренде с правом выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.
Официальный твиттер «красно-синих» намекает
Получается, ЦСКА ужё нашел замену Бекао. При этом не придётся рисковать. Если у Шарлии не получится, можно будет всего-то не подписывать с ним контракт.
Кстати, Звонимир из того же города, что и Бистрович. Так что адаптироваться новчику «армейцев» будет гораздо проще.
Закончил Фернандо Торрес
35-летний испанский нападающий объявил о завершении карьеры футболиста. Японский «Саган Тосу» стал последним клубом легендарного форварда.
С «Атлетико» он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы, с «Челси» – выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также Кубок Англии. Ну и ещё за сборную Испании 38 мячей наколотил.
Но мы (шутка) запомним его как автора того самого легендарного промаха
Как говорят в таких случаях - уходит эпоха.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА
Бекао, что ты творишь?
Аренду с правом выкупа у бразильской «Баии» Родриго Бекао на протяжении закончившегося сезона считали одной из самых удачных сделок ЦСКА в 2018-м (хотя у Гинера в прошлом году почти все и получились такие). Конечно, до приглашения Влашича приезд в Россию центрального защитника не дотягивал. Но «армейцы» получили очень серьёзного по нашим меркам футболиста, при этом за смешные деньги (подразумевалось, что «красно-синие» в обязательном порядке активируют опцию выкупа).
Но весной что-то пошло не так. ЦСКА играл хуже, чем делал это осенью, ошибался вместе со всеми и Бекао. А потом начались споры из-за зарплаты.
Генеральный директор москвичей Роман Бабаев сначала смотрел на вопрос позитивно (говорил, что клуб «продвигается» в этом вопросе), но на днях признался, что договориться с Бекао вряд ли удастся:
- Сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.
Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.
Скорее всего, не договоримся? Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения, - приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
А вчера Бекао взволновал болельщиков не только ЦСКА, но и... Московского «Спартака». Пока ещё защитник «красно-синих» подписался в инстаграме на аккаунт главных соперников «армейцев», а через полчаса отписался от него.
Неизвестно, сделал Бекао это нарочно или случайно, но какое-то время пользователи социальных сетей на полном серьёзе обсуждали, вдруг Родриго переметнётся к злейшему неприятелю?
Похоже, обошлось. Или всё-таки нет?
У Дзагоева новый контракт
Переговоры ЦСКА со своим самым травматичным футболистом велись ещё с зимы. Были серьёзные сомнения, что стороны придут к соглашению. Дзагоев уже несколько лет не может играть полноценно, а «красно-синие» славятся своей прижимистостью. Правда, Евгений Гинер отсекал скептические настроения:
– Дзагоев – игрок ЦСКА. Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.
Собираемся ли продлевать контракт? Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем, - приводил «Спорт-Экспресс» слова президента клуба.
Стороны действительно договорились. Правда, контракт подписан лишь на два года. На долгий срок ЦСКА не решился, но это желание объяснимо. В прошедшем сезоне Алан сыграл только в семи встречах.
Теперь, остаётся надеяться, этот кошмарный период позади.
Самедов не останется в «Крыльях»
Экс-«спартаковец» мощно начал в Самаре, но после пары ярких матчей сбавил, а потом и вовсе вылетел до конца сезона по причине травмы. Sport24 писал, что «Крылья» продлят соглашение с ветераном российского футбола ещё на один год (звучало это странно, учитывая, что в Самаре сняли директора по развитию Шикунова, который и приглашал Самедова), но инсайд не подтвердился. Теперь Самедову надо искать новый клуб.
Глушаков, Тарасов и Кудряшов. Сборная свободных футболистов с российским паспортом
Пока что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Александра выглядит клуб «Сочи». Туда, по информации некоторых журналистов, собрались Глушаков и Комбаров, так что получился небольшой такой, провинциальный «Спартак». Раз все трое не хотели покидать «красно-белых», лучше ситуации для них не придумаешь.
Ведь может ОПГ «Ромашка» существовать отдельно от «Спартака»?
ЦСКА собирается подписать ещё одного хорвата
Как сообщают хорватские и наши СМИ, 22-летний хорватский центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия уже находится в расположении ЦСКА. Речь идёт об аренде с правом выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.
Официальный твиттер «красно-синих» намекает
June 21, 2019
Получается, ЦСКА ужё нашел замену Бекао. При этом не придётся рисковать. Если у Шарлии не получится, можно будет всего-то не подписывать с ним контракт.
Кстати, Звонимир из того же города, что и Бистрович. Так что адаптироваться новчику «армейцев» будет гораздо проще.
Закончил Фернандо Торрес
35-летний испанский нападающий объявил о завершении карьеры футболиста. Японский «Саган Тосу» стал последним клубом легендарного форварда.
С «Атлетико» он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы, с «Челси» – выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также Кубок Англии. Ну и ещё за сборную Испании 38 мячей наколотил.
Но мы (шутка) запомним его как автора того самого легендарного промаха
Как говорят в таких случаях - уходит эпоха.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА