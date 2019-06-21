Бекао чудит в соцсетях, у Дзагоева новый контракт с ЦСКА

«Армейцы» собираются арендовать молодого хорвата на позицию центрального защитника, «Крылья» не стали продлевать Самедова, а легендарный Фернандо Торрес завершил карьеру

Бекао, что ты творишь?

Аренду с правом выкупа у бразильской «Баии» Родриго Бекао на протяжении закончившегося сезона считали одной из самых удачных сделок ЦСКА в 2018-м (хотя у Гинера в прошлом году почти все и получились такие). Конечно, до приглашения Влашича приезд в Россию центрального защитника не дотягивал. Но «армейцы» получили очень серьёзного по нашим меркам футболиста, при этом за смешные деньги (подразумевалось, что «красно-синие» в обязательном порядке активируют опцию выкупа).

Но весной что-то пошло не так. ЦСКА играл хуже, чем делал это осенью, ошибался вместе со всеми и Бекао. А потом начались споры из-за зарплаты.


Генеральный директор москвичей Роман Бабаев сначала смотрел на вопрос позитивно (говорил, что клуб «продвигается» в этом вопросе), но на днях признался, что договориться с Бекао вряд ли удастся:

- Сторона футболиста ведет себя не совсем, на наш взгляд, адекватно. Но такое бывает. Обид у нас нет. Присутствует, правда, некоторое недоумение.

Потому что с самим Бекао мы вроде бы все уже обсудили… Что ж, идем дальше. Уверен, что справимся.

Скорее всего, не договоримся? Думаю, что да. У нас уже и у самих есть определенные сомнения, - приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

А вчера Бекао взволновал болельщиков не только ЦСКА, но и... Московского «Спартака». Пока ещё защитник «красно-синих» подписался в инстаграме на аккаунт главных соперников «армейцев», а через полчаса отписался от него.

Неизвестно, сделал Бекао это нарочно или случайно, но какое-то время пользователи социальных сетей на полном серьёзе обсуждали, вдруг Родриго переметнётся к злейшему неприятелю?

Похоже, обошлось. Или всё-таки нет?

У Дзагоева новый контракт

Переговоры ЦСКА со своим самым травматичным футболистом велись ещё с зимы. Были серьёзные сомнения, что стороны придут к соглашению. Дзагоев уже несколько лет не может играть полноценно, а «красно-синие» славятся своей прижимистостью. Правда, Евгений Гинер отсекал скептические настроения:

– Дзагоев – игрок ЦСКА. Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.

Собираемся ли продлевать контракт? Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем, - приводил «Спорт-Экспресс» слова президента клуба.


Стороны действительно договорились. Правда, контракт подписан лишь на два года. На долгий срок ЦСКА не решился, но это желание объяснимо. В прошедшем сезоне Алан сыграл только в семи встречах.

Теперь, остаётся надеяться, этот кошмарный период позади.

Самедов не останется в «Крыльях»

Экс-«спартаковец» мощно начал в Самаре, но после пары ярких матчей сбавил, а потом и вовсе вылетел до конца сезона по причине травмы. Sport24 писал, что «Крылья» продлят соглашение с ветераном российского футбола ещё на один год (звучало это странно, учитывая, что в Самаре сняли директора по развитию Шикунова, который и приглашал Самедова), но инсайд не подтвердился. Теперь Самедову надо искать новый клуб.

Глушаков, Тарасов и Кудряшов. Сборная свободных футболистов с российским паспортом

Пока что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Александра выглядит клуб «Сочи». Туда, по информации некоторых журналистов, собрались Глушаков и Комбаров, так что получился небольшой такой, провинциальный «Спартак». Раз все трое не хотели покидать «красно-белых», лучше ситуации для них не придумаешь.

Ведь может ОПГ «Ромашка» существовать отдельно от «Спартака»?

ЦСКА собирается подписать ещё одного хорвата

Как сообщают хорватские и наши СМИ, 22-летний хорватский центральный защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия уже находится в расположении ЦСКА. Речь идёт об аренде с правом выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

Официальный твиттер «красно-синих» намекает


Получается, ЦСКА ужё нашел замену Бекао. При этом не придётся рисковать. Если у Шарлии не получится, можно будет всего-то не подписывать с ним контракт.

Кстати, Звонимир из того же города, что и Бистрович. Так что адаптироваться новчику «армейцев» будет гораздо проще.

Закончил Фернандо Торрес

35-летний испанский нападающий объявил о завершении карьеры футболиста. Японский «Саган Тосу» стал последним клубом легендарного форварда.

С «Атлетико» он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы, с «Челси» – выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также Кубок Англии. Ну и ещё за сборную Испании 38 мячей наколотил.

Но мы (шутка) запомним его как автора того самого легендарного промаха



Как говорят в таких случаях - уходит эпоха.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт ЦСКА
Теги: ЦСКА Гинер Дзагоев Бекао Торрес Самедов
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