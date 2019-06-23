Мурило завтра присоединится к "Локомотиву"

Новичок "железнодорожников" всё-таки отправится на летний сбор. По информации sport24, 22-летний защитник завтра присоединится к команде.

Напоминаем, что главный тренер "Локо" Юрий Семин после покупки Мурило сказал, что не видел игру футболиста, а на следующий день заявил, что бразилец не поедет на первый сбор, поскольку его не было в списках, и будет тренироваться в Москве с молодежным составом или с "Казанкой" из ПФЛ.

«Локомотив» купил игрока, которого Сёмин даже не знает
Теги: Мурило Локомотив Семин
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