Мурило завтра присоединится к "Локомотиву"

Новичок "железнодорожников" всё-таки отправится на летний сбор. По информации sport24, 22-летний защитник завтра присоединится к команде.Напоминаем, что главный тренер "Локо" Юрий Семин после покупки Мурило сказал, что не видел игру футболиста, а на следующий день заявил, что бразилец не поедет на первый сбор, поскольку его не было в списках, и будет тренироваться в Москве с молодежным составом или с "Казанкой" из ПФЛ.