"Динамо" не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта

Футболисты московского "Динамо" не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.Сегодня бело-голубые планируют отправиться в Австрию, где проведут сбор в преддверии старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге.