"Динамо" не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта

Футболисты московского "Динамо" не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.

Сегодня бело-голубые планируют отправиться в Австрию, где проведут сбор в преддверии старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Динамо
Сегодня, 10:38
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