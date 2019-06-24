Александр Алаев: РФС жаль, что в Грузии футбол пытаются использовать в качестве политического инструмента
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал ситуацию с антироссийскими акциями в грузинском футболе.
Футболисты нескольких команд вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.
"Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента. Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики", - цитирует Алаева Sport24.
Футболисты нескольких команд вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.
"Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента. Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики", - цитирует Алаева Sport24.