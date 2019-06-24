Сергей Паршивлюк: невероятная атмосфера, которая царит на "Ростов Арене", навсегда останется у меня в памяти

Бывший защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, перешедший в "Динамо", попрощался с донской командой.

"730 дней — столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в "Ростов", даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стали для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.

Невероятная атмосфера, которая царит на "Ростов Арене", навсегда останется у меня в памяти. Время, проведённое в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю "Ростову" новых побед, а болельщикам быть верными всегда. "Ростов", спасибо за всё!", - написал Паршивлюк в инстаграме.
Теги: Паршивлюк Ростов Динамо
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