Сергей Паршивлюк: невероятная атмосфера, которая царит на "Ростов Арене", навсегда останется у меня в памяти

Бывший защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, перешедший в "Динамо", попрощался с донской командой."730 дней — столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в "Ростов", даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стали для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.Невероятная атмосфера, которая царит на "Ростов Арене", навсегда останется у меня в памяти. Время, проведённое в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю "Ростову" новых побед, а болельщикам быть верными всегда. "Ростов", спасибо за всё!", - написал Паршивлюк в инстаграме.