Смотреть футбол в новом сезоне будет дороже. А находить пиратские трансляции – не так просто

• Поклонникам АПЛ будут доступны подписки на весь сезон, на один месяц и на сутки.



• 3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене — 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября он будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.



• Раздел Okko Спорт в онлайн-кинотеатре Okko начнет работать с 1 августа. Те, кто не приобрел сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на одни сутки будут продолжаться в течение всего сезона.



Акции и скидки



• Новые пользователи получат 7 дней бесплатного просмотра.



• Оплатив подписку на месяц, пользователи смогут оформить подписку на два последующих месяца по специальной цене — 399 рублей в месяц.



• В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko и участников наших партнерских программ станет доступно продление месячной подписки по сниженной цене — за 399 рублей.

И дело здесь не только в новом игроке на российском рынке спортивных трансляций Okko, который уже публиковал далеко не самые привлекательные расценки. «Матч ТВ» сообщает о росте цен на трансляции и подписки.Для тех, кто в совсем глухом танке, - со следующего сезона смотреть английский футбол на телеканалах «Матча» уже не получится. Главный спортивный канал нашей страны упустил эксклюзивные права на показ АПЛ в России. Они перешли онлайн-кинотеатру Okko. И смотреть британский футбол легально можно будет только через них.Сначала это вызывало недовольство болельщиков только по одному пункту. Никто не хотел подписываться на разные сервисы, чтобы смотреть отдельные чемпионаты. Всем хотелось понятной компактности. Тем более раньше была возможность подписаться сразу на все топовые лиги, а теперь в любом случае придется заводить аккаунт в нескольких местах.В остальном публика была довольна. Исчезновение монополиста чаще всего идёт рынку только на пользу. Да и руководство Okko начало мощно: поставило любимого болельщиками Владимира Стогниенко, вроде собралось приглашать самых классных комментаторов, готовить аналитику и прочее. Но радость длилась до того момента, как онлайн-кинотеатр опубликовал расценки на сезон.До 31 июля Okko предлагает купить весь сезон за 2990 рублей. После первого августа станет ещё дороже – подписка будет стоить почти 4 тысячи рублей.Так Okko объяснил подробно в своей официальной группе «ВКонтакте»:Цены для нашей непривыкшей публики оказались сумасшедшими. Для сравнения: пакет НТВ-Плюс «Суперспорт», включавший в себя абсолютно все топовые футбольные чемпионаты (топ-5 и российская премьер-лига, а также еврокубки, некоторые национальные кубки), стоил в закончившемся сезоне 600 рублей в месяц. И даже такую стоимость многие находили слишком серьёзной.На Okko только один чемпионат будет стоить 400.Учитывая, как в нашей стране относятся к пиратскому контенту, многие наверняка решили, что платить не будут и будут продолжать находить пиратские трансляции в интернете.Но теперь сделать это будет гораздо тяжелее. Okko не похож на неповоротливый «Матч ТВ», который не мог разобраться с трансляциями даже на Youtube. Для онлайн-кинотеатра борьба с пиратами – чуть ли не самое важное. Поэтому интернет-ресурсы справляются с этой задачей гораздо лучше.Из победных недавних примеров – «Игра престолов». Последние сезоны было реально найти только на торрентах, потому что открытые источники другой онлайн-кинотеатр «Амедиатека» моментально прикрывали.С футболом, от которого нужны только прямые трансляции (основная масса не будет качать записи старых матчей), пользователем будет ещё тяжелее.Но беда не приходит одна. Вместе с новым участником рынка мы получили и повышение цен от «Матч ТВ». В своем сообщении подписчикам канал сообщил о том, что «повышение цены связано с изменениями ценовой политики производителей и владельца прав на контент и затронуло всех операторов платного телевидения».С 12 июля единичная онлайн-трансляция будет стоить не 75 рублей, а 149 рублей. Месячная плата за телеканал «Матч Премьер» вырастет второй год подряд – с 219 до 299 рублей. Но при этом 12 июля у всех будет возможность оформить подписку по старой цене.Так что всё трансляции в ближайшее время подорожают. Не только английские.Раз поднялась тема, не будет лишним рассказать, как обстоят дела у сервиса, который будет показывать нам АПЛ в следующем сезоне.Шеф-редактор Стогниенко договорился с легендой российского телевидения Елагиным (именно он у большинства зрителей ассоциируется с английским футболом) и Дементьевым. Насчёт Уткина до конца не ясно:– Вася – суперталант. Мы с ним говорили, я всегда рад выпить с ним кофе. Если Вася хочет комментировать, мы будем рады. Если у него появятся идеи о своем большом проекте в рамках того, что мы будем делать, это вообще отлично.Я ему сказал, что хочу слышать его комментарий премьер-лиги. Ответный васин месседж был довольно туманным: он талантливый человек и говорит непростым языком метафор. Не всегда можно понять, чего он хочет и на что намекает, - признавался Стогниенко «Чемпионату».Насколько известно, «Матч ТВ» занял категорическую позицию и запретил своим комментатором совмещать посты с интернет-кинотеатром Okko. Пока что это идёт только во вред - уже было официально объявлено, что Роман Гутцайт перебрался в команду Стогниенко. По информации sports.ru, к нему присоединится Кудрявцев.Будут ли они последними?