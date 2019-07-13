– Игра была тяжелая. Главное, что мы одержали победу.
– Почему "Сочи" в первом тайме переиграл "Спартак"?
– В первом тайме мы немного провалились, но в целом мы контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что спокойно это перетерпели и во втором тайме начали свою игру. Стали давить и в конце забили.
– Игроки "Сочи" говорят, что был пенальти.
– Не знаю. Это они говорят.
– А как вам судейство?
– Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты. С уважением отношусь к арбитрам.
Георгий Джикия: судейство в матче было хорошим (видео)
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Сочи" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Фото: Rusfootball.info