Георгий Джикия: судейство в матче было хорошим (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Сочи" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Фото: Rusfootball.info
– Игра была тяжелая. Главное, что мы одержали победу.

– Почему "Сочи" в первом тайме переиграл "Спартак"?

– В первом тайме мы немного провалились, но в целом мы контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что спокойно это перетерпели и во втором тайме начали свою игру. Стали давить и в конце забили.

– Игроки "Сочи" говорят, что был пенальти.

– Не знаю. Это они говорят.

– А как вам судейство?

– Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты. С уважением отношусь к арбитрам.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Джикия Спартак Сочи Rвидео
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