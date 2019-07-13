Георгий Джикия: судейство в матче было хорошим (видео)

– Игра была тяжелая. Главное, что мы одержали победу.– В первом тайме мы немного провалились, но в целом мы контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что спокойно это перетерпели и во втором тайме начали свою игру. Стали давить и в конце забили.– Не знаю. Это они говорят.– Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты. С уважением отношусь к арбитрам.