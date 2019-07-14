Михаил Грушевский: ЦСКА для мощности состава не хватает ещё одного форварда в пару к Чалову

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Крыльев Советов" (0:2) в 1-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Показалось, что первый тайм существенно лучше получился у ЦСКА. Команда владела преимуществом и были неплохие подходы. Но во втором тайме и оборона давала серьёзные сбои, и в атаке уже не было того давления и ощущения, что забитый гол не за горизонтом. С выходом Бийола игра упростилась, ему удавалось пару раз продавливать в верховых единоборствах, но это уже был навал в исполнении ЦСКА, нежели какие-то особенные атакующие действия. Второй тайм, конечно, в пассиве у нас.
Я бы не торопился с поспешными выводами по итогам этой встречи. Тревоги нет. Она была год назад, когда создавалась абсолютно новая команда и было не ясно кто будет играть, кто заменит ушедших игроков и ветеранов, завершивших карьеру. А сейчас, думаю, проблемы проглядываются отчётливо. Влашич форму не набрал и сегодня на поле растворился. Дивеева сегодня не хватило, как я думаю, который наверняка добавил бы уверенности в центральной зоне. Кстати, есть у меня сомнения относительно первого пропущенного гола. Показалось, что Соболев подыграл себе рукой, хотя даже с нескольких повторов на 100% рассмотреть это не удалось. А может там ничего и не было. Ну и, конечно, ошибка Васина тоже имела место быть.
А так, "Крылья" победили заслуженно и в целом провели очень хороший матч, особенно второй тайм. В первом самарцы идеально сыграли в обороне, а во втором здорово использовали контратаки, особенно перед назначенным пенальти. Безусловно, команда Божовича заслуживает только комплиментов.
- О состоянии ЦСКА:
Панические разговоры о проведённой предсезонке "армейцами" вообще не понимаю, абсолютно бессмысленный процесс обсуждения трёх матчей в ходе товарищеского турнира в Австрии, который ещё и организован был некачественно. Что же касается трансферной активности, понятно, что руководство клуба искало защитника на замену ушедшему в "Удинезе" Бекао, ну и нападающего вместо Абеля Эрнандеса. С форвардом есть некоторая неясность, работа идёт, надежда что она завершится успешно есть. Но пока, конечно, для мощности состава не хватает ещё одного форварда в пару к Чалову.